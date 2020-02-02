Xiaomi запатентовала новый гибкий смартфон Mi Mix Fold

Китайская компания ранее уже показывала даже прототипы смартфонов с гибким экраном, а также она регулярно патентует новые решения.

На этот раз в базе китайского управления по интеллектуальной собственности обнаружили модель Mi Mix Fold.

Судя по патентным изображениям этот аппарат имеет конструкцию подобную той, что применили в Huawei Mate X. То есть в этом случае экран складывается наружу.

В нем также указана двойная камера в вырезе, которой можно воспользоваться как в сложенном, так и в разложенном состоянии.

Предполагается, что в этом смартфоне, если он выйдет, будет установлена ОС Android с фирменной оболочкой, а также топовый процессор Snapdragon 865.