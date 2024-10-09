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Xiaomi запатентовала новый форм-фактор для складного смартфона

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Xiaomi зарегистрировала патент на новый форм-фактор для складных смартфонов. Компания утверждает, что ее устройство будет иметь более простую конструкцию, меньшие производственные затраты и компактные размеры при большой диагонали экрана.

Xiaomi запатентовала новый форм-фактор для складного смартфона

Смартфон сможет не только складываться, но и разъединяться или разворачиваться под углом, подобно модели Nokia 6260.

На патентных изображениях видно квадратный модуль основной камеры с тремя датчиками, кнопки регулировки громкости и питания, а также специальные коннекторы для взаимодействия между половинками устройства.

Xiaomi запатентовала новый форм-фактор для складного смартфона

Пока что технические детали остаются неизвестными, как и возможность реализации этой концепции в будущем.

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