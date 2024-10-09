Xiaomi запатентовала новый форм-фактор для складного смартфона

Xiaomi зарегистрировала патент на новый форм-фактор для складных смартфонов. Компания утверждает, что ее устройство будет иметь более простую конструкцию, меньшие производственные затраты и компактные размеры при большой диагонали экрана.

Смартфон сможет не только складываться, но и разъединяться или разворачиваться под углом, подобно модели Nokia 6260.

На патентных изображениях видно квадратный модуль основной камеры с тремя датчиками, кнопки регулировки громкости и питания, а также специальные коннекторы для взаимодействия между половинками устройства.

Пока что технические детали остаются неизвестными, как и возможность реализации этой концепции в будущем.