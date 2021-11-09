Xiaomi запатентовала интеллектуальную инвалидную коляску

Xiaomi недавно получила новый патент. Речь идет о новом интеллектуальном инвалидном кресле, которое можно адаптировать к пользователю. Это означает, что оно, возможно, может саморегулироваться, чтобы предложить пользователю больший комфорт.

Патент был обнаружен компанией ITHome и озаглавлен «Метод интеллектуальной регулировки инвалидной коляски, интеллектуальное устройство регулировки инвалидной коляски и электронное оборудование» с номером публикации CN110693654B. Согласно описанию патента, китайский технический гигант рассказывает о методе, с помощью которого умное кресло-коляска могло бы адаптироваться к пользователю во время его использования. Другими словами, интеллектуальная инвалидная коляска может настраиваться в соответствии с потребностями пользователя на ходу без какого-либо вмешательства / вмешательства человека.

Чтобы добиться этой автоматической настройки, сначала необходимо получить информацию о пользователях. Это позволило бы изменить некоторые аспекты, чтобы они лучше подходили пользователям. Примечательно, что эти настройки будут зависеть не только от телосложения пользователя, но и от окружающей среды вокруг пользователя интеллектуальной инвалидной коляски. Инвалидная коляска даже сможет регулировать высоту или даже изменять угол наклона спинки, чтобы обеспечить больший комфорт для пользователя, а также улучшить взаимодействие с пользователем.

Интересно, что в описании патента также описаны некоторые физические характеристики умной инвалидной коляски. Компания, имеющая инвалидное кресло, сможет в реальном времени собирать информацию о своем окружении, собирая звуки и изображения. Это означает, что он будет содержать ряд датчиков, включая камеры и микрофоны, которые могут помочь ему определить, находится ли пользователь дома или на улице.

Источник — Astera.