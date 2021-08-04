Xiaomi заключила глобальное лицензионное соглашение с InterDigital

Xiaomi и InterDigital недавно заключили глобальное лицензионное соглашение. Переход от бренда позволяет разрешать юридические споры между двумя компаниями по поводу использования Xiaomi патентов InterDigital, которые охватывают различные мобильные технологии.

Согласно отчету RCRWireless, китайский технологический гигант заключил глобальное лицензионное соглашение с InterDigital для урегулирования судебного процесса, в котором участвовали обе компании. Этот иск был подан в Китае и Индии по различным аспектам использования технологий и лицензионных ставок некоторых стандартных основных патентов (SEP) InterDigital. В новом соглашении обе фирмы согласились закрыть все нерешенные юридические споры. Кроме того, лицензионные соглашения охватывают SEP от InterDigital для сотовой связи 3G, 4G и 5G, а также Wi-Fi и высокоэффективное кодирование видео (HEVC).

Пол Линь, вице-президент Xiaomi по глобальному развитию бизнеса и стратегии интеллектуальной собственности, заявил, что «Xiaomi постоянно инвестирует в исследования основных стандартов, чтобы стать одним из ведущих мировых разработчиков стандартных основных технологий». Он также добавил, что «В прошлом году команды Xiaomi и InterDigital усердно работали, чтобы понять потребности друг друга и старательно стремиться сократить разрыв. Я рад, что теперь, когда все споры между двумя сторонами разрешены, Xiaomi может по-прежнему сосредоточиться на продвижении инновационных продуктов на рынок.

Точно так же главный лицензионный директор InterDigital, Эева Хакоранта, заявила, что компания «очень рада заключить это соглашение с Xiaomi, которое признает наши долгосрочные инвестиции в исследования и инновации в области технологий, основанных на стандартах, а также силу и широту нашего патентного портфеля.».

Источник — Astera.