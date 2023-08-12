Xiaomi заблокировала возможность установки Telegram на смартфоны в КНР

Встроенный антивирусный инструмент от Xiaomi начал препятствовать установке мессенджера Telegram, объявляя его мошенническим приложением. Как сообщает информационный портал Bleeping Computer, при попытке установить Telegram на устройства Xiaomi, пользователи сталкиваются с уведомлением, указывающим на неудачу прохождения проверки безопасности, ссылаясь на его якобы мошеннический статус.

По информации источника, данная проблема имеет место только в китайских версиях MIUI — прошивок, предназначенных для использования на территории Китая. Возможно, такое ограничение может быть связано с намерением китайских властей ограничить доступ к иностранным мессенджерам.

Однако пока остается непонятным, как эта функция безопасности повлияет на пользователей Xiaomi за пределами Китая, особенно на тех, кто использует китайскую версию прошивки MIUI или кастомные версии, такие как XiaomiEU, базирующиеся на китайских прошивках. Вероятно, глобальные версии MIUI не будут ограничивать доступ к Telegram или к другим приложениям, которые не запрещены в других странах.

Пока что не поступило никаких официальных комментариев от разработчиков Telegram или компании Xiaomi относительно данной ситуации.