Xiaomi за два месяца построила свой первый завод по производству умной бытовой техники

20 января Ван Хуа, генеральный директор пресс-службы Xiaomi Group, сообщил о завершении строительства первого завода компании, который будет производить умную бытовую технику. Это объявление стало возможным всего через два месяца после закладки фундамента.

Новый завод расположен в высокотехнологичной зоне Восточного озера в Ухане и был запущен в работу 26 ноября 2024 года.

На церемонии закладки присутствовал Лу Вэйбин, руководитель производства мобильных телефонов. Этот завод станет частью стратегии Xiaomi по созданию интеллектуального производственного центра, который дополнит уже существующие заводы по производству смартфонов и автомобилей.

Фасад нового здания планируется завершить к маю 2025 года, а массовое производство начнется в ноябре 2025 года.

Новый завод готов к запуску крупномасштабного производства в 2026 году, что указывает на амбиции Xiaomi изменить рынок бытовой техники уже в ближайшие пару лет.

Лу Вэйбин отметил, что это предприятие не только увеличит производство, но и внедрит современные технологии для повышения эффективности.

Быстрое развитие завода демонстрирует способности Xiaomi реализовывать масштабные проекты и подтверждает её стремление к лидерству в инновациях и производстве бытовой техники. Ожидается, что новый завод станет ключевым элементом стратегии компании по завоеванию рынка «умного» дома.

Источник: xiaomitime