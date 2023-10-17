Xiaomi за 55$ представила «умный» наматрасник с подогревом и стерилизацией от клещей

Xiaomi удивила своих поклонников новым умным изобретением — Mijia Plumbing Blanket, который является наматрасником с функциями подогрева и стерилизации от клещей.

Этот инновационный продукт уже доступен на платформе Xiaomi Youpin для коллективного финансирования, предзаказы будут приниматься начиная с 18 октября по цене 55 долларов, при этом рекомендованная розничная цена составит 68 долларов.

В комплекте с наматрасником идет внешний блок, который заполняется водой и служит для ее нагрева. Внутри наматрасника находятся трубки, в области ног и ступней количество трубок увеличено.

Мощность внешнего блока составляет 400 Вт, при этом уровень рабочего шума не превышает 25 дБ. Наматрасник не содержит электрических компонентов и не боится попадания влаги. Xiaomi уверяет, что он обеспечен «одиннадцатикратной защитой». Кроме того, верхний слой наматрасника можно снять для удобной стирки.

Mijia Plumbing Blanket поддерживает дистанционное управление через специальное приложение Mijia. Пользователи могут устанавливать различные температуры для разных стадий сна и регулировать их удаленно.

Также этот наматрасник обеспечивает стерилизацию от клещей и пылевых клещей в течение двух часов при нагреве до 65 °C. Это эффективное решение для поддержания чистоты и безопасности во время сна. Xiaomi продолжает радовать своих поклонников новыми инновационными продуктами, делая их повседневную жизнь комфортнее.