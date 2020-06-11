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Xiaomi за $14 выпустила 65-Вт зарядное устройство с USB Type-C

11.06.2020 21:19

Xiaomi выпустила новую 65-Вт зарядку с модельным номером AD651P, которая пришла на смену прошлогодней версии AD651, и в отличие от нее в новинке реализованы новые протоколы.
Новая зарядка теперь поддерживает протоколы передачи тока Xiaomi, и за счет этого она способна на максимальных возможностях заряжать смартфоны Xiaomi, выпущенные в текущем году.

Xiaomi за $14 выпустила 65-Вт зарядное устройство с USB Type-C

Помимо этого, через мощную зарядку можно заряжать Mi Notebook Pro с 15-дюймовым экраном или MacBook Pro 13.

На пополнение батареи новинке требуется 1 час 50 минут и 2 часа 25 минут соответственно.

Xiaomi AD651P теперь на 27% меньше от прошлой версии сетевого блока, размеры которого составляют 50х50х28 мм.

В Китае 5-Вт зарядку будут продавать по цене 14 долларов.

Xiaomi за $14 выпустила 65-Вт зарядное устройство с USB Type-C

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