Xiaomi за $14 выпустила 65-Вт зарядное устройство с USB Type-C

Xiaomi выпустила новую 65-Вт зарядку с модельным номером AD651P, которая пришла на смену прошлогодней версии AD651, и в отличие от нее в новинке реализованы новые протоколы.

Новая зарядка теперь поддерживает протоколы передачи тока Xiaomi, и за счет этого она способна на максимальных возможностях заряжать смартфоны Xiaomi, выпущенные в текущем году.

Помимо этого, через мощную зарядку можно заряжать Mi Notebook Pro с 15-дюймовым экраном или MacBook Pro 13.

На пополнение батареи новинке требуется 1 час 50 минут и 2 часа 25 минут соответственно.

Xiaomi AD651P теперь на 27% меньше от прошлой версии сетевого блока, размеры которого составляют 50х50х28 мм.

В Китае 5-Вт зарядку будут продавать по цене 14 долларов.