Ранее сегодня (17 августа 2021 года) Xiao AI, официальный интеллектуальный голосовой помощник от Xiaomi, объявил о достижении нового рубежа. Его активная ежемесячная база пользователей превысила 100 миллионов пользователей.

Объявление было размещено на официальном аккаунте Xiao AI в Weibo, китайском веб-сайте микроблогов, и было отправлено вместе с рекламным плакатом. Для тех, кто не знает, система Xiao AI — это система голосового взаимодействия на основе искусственного интеллекта, которая принадлежит китайскому технологическому гиганту и также является его виртуальным AI, который также совместим с его различными интеллектуальными продуктами IoT. В своем сообщении в социальной сети компания также добавила, что голосовой помощник прошел 4 года разработки с более чем 5 крупными обновлениями и 91,7 миллиарда голосовых взаимодействий.

Примечательно, что ИИ также действует как связующее звено между различными интеллектуальными продуктами от Xiaomi. Эта система также предварительно установлена ​​в различных динамиках компании, включая телевизоры Mi TV, различные интеллектуальные устройства IoT, а также популярные смартфоны. На данный момент его чаще всего можно найти в категориях, связанных с фитнесом, умным домом, умной одеждой, умным офисом, продуктами для детских развлечений, умными путешествиями, умным обучением и другими.

Еще в ноябре 2020 года компания официально анонсировала Xiao AI 5.0 на мероприятии Xiaomi Developers Conference в Китае. Эта версия прибыла с обновленной функциональностью голосового помощника, чтобы помочь пользователям в повседневной жизни, а также с различными оптимизациями AI для всех сценариев.

Источник — Astera.