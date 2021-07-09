Xiaomi выпустит зарядное устройство на 67 Вт в Индии 12 июля

Xiaomi Mi 11 Ultra поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт. Но в Индии смартфон поставляется с зарядным устройством на 55 Вт. Теперь, когда устройство наконец поступило в продажу в стране, компания поставляет в регион зарядное устройство на 67 Вт, как и обещала в мае.

Xiaomi объявила, что 12 июля выпустит зарядное устройство на 67 Вт в Индии. Судя по тизерам, этот продукт можно было бы назвать Mi 67W SonicCharge Charger, как и зарядное устройство Mi 33W SonicCharge 2.0, выпущенное в конце прошлого года.

Судя по официальной странице-тизеру на веб-сайте Xiaomi India, зарядное устройство сможет заряжать все виды товаров от Mi Band до ноутбуков. Он также будет поддерживать протокол Qualcomm Quick Charge 3.0.

Далее в аксессуаре будет порт USB Type-A. Он будет поставляться с кабелем USB Type-A — USB Type-C. Следовательно, покупателям не нужно отдельно вкладывать средства в кабель, чтобы получить максимальную выходную мощность.

Xiaomi утверждает, что это зарядное устройство небольшое, однако у нас нет информации о его размерах и весе. Поскольку компания не упоминала GaN (нитрид галлия) ни в одном из своих тизеров, зарядное устройство, скорее всего, должно быть на основе кремния.

И последнее, но не менее важное: предстоящее зарядное устройство Xiaomi Mi 67W SonicCharge Charger будет иметь встроенную защиту от перенапряжения.

Источник — Astera.