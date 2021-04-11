Xiaomi выпустит три планшета Xiaomi Mi Pad 5 с разными версиями

Xiaomi вернется на рынок планшетов сразу с целой серией, в которой будет выпущено три модели, сейчас они носят кодовые названия Enuma, Elish и Nabu.

В сети опубликовали характеристики планшетов от компании Xiaomi. По данным источника, в планшетах появится модуль NFC, что большая редкость для подобных устройств.

Также в них установят четыре динамика и два аккумулятора, что позволит реализовать быструю зарядку.



В моделях китайская компания решила использовать 2К дисплеи с частотой обновления 120 Гц.

В основе Enuma и Elish будет лежать новый процессор Snapdragon 870, а вот Nabu получит более простой чип — Snapdragon 860.

Презентация планшетов должна состоятся 12 мая, но пока неизвестно будет ли в этот день представлена вся линейка планшетов или покажут только флагманские версии.