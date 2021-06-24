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Xiaomi выпустит телевизор Mi TV 6 с 100 Вт звука и выдвижной камерой

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Xiaomi продолжает тизерную кампанию, касающуюся нового телевизора — Mi TV 6.

Презентация серии состоится 28 июня, но благодаря двум новым тизерам стало известно, что модель получит камеру с высоким разрешением и очень мощную акустическую систему.

Mi TV 6 будет оснащена акустической системой суммарной мощностью 100 Вт, а еще в телевизоре будет выдвижная камера с фотодатчиком на 48 Мп.

В Mi TV 6 будет установлена QLED панель с точной цветопередачей. Прошлые тизеры указывали, что в телевизорах будет HDMI 2.1 и поддержка игровых консолей.

Xiaomi выпустит телевизор Mi TV 6 с 100 Вт звука и выдвижной камерой Xiaomi выпустит телевизор Mi TV 6 с 100 Вт звука и выдвижной камерой

Mi TV 6
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