Xiaomi +-объявила сегодня (5 августа 2021 года), что 10 августа 2021 года она запустит свой первый высококлассный интеллектуальный динамик вместе с долгожданным смартфоном Mi MIX 4.

Китайский технологический гигант только что поделился новостью, заявив, что его первая высококлассная интеллектуальная колонка будет выпущена с «симфонией технологий и искусства». Кроме того, хотя бренд сделал объявление в Интернете, он еще не раскрыл более тонких деталей или информации об этом аудио продукте. Другими словами, мы понятия не имеем, как может выглядеть этот умный динамик и каковы его технические характеристики на данный момент.

Хотя, основываясь на недавней утечке, мы можем предположить, что этот умный динамик может быть Smart Speaker L16A, который был замечен WiFi Alliance. Список на веб-сайте не раскрывает каких-либо ключевых характеристик, но в нем говорится, что предстоящий высококачественный аудиопродукт от Xiaomi также поставляется с поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi. Это означает, что он сможет подключаться к умным домам пользователей и, вероятно, сможет действовать как центр управления, который позволяет пользователям управлять другими продуктами умного дома с помощью голосовых команд.

Источник — Astera.