Xiaomi выпустит Redmi K40 на новом процессоре Snapdragon 870

Серия смартфонов Redmi K40 будет представлена в следующем месяце, и чем ближе к презентации, тем больше информации появляется про аппараты.

Недавно стало известно, что Redmi K40 Pro создан на базе флагманского процессора Snapdragon 888.

Теперь инсайдеры раскрыли некоторые данные про обычную версию Redmi K40. Сетевые источники пишут, что в Redmi K40 будет использоваться процессор Snapdragon 870, который технически очень похож на Snapdragon 865.

Сообщается, что в Snapdragon 870 основное ядро Cortex-A77 будет работать на частоте 3,2 ГГц. Для сравнения в Snapdragon 865 максимальная частота 2,84 ГГц, а в Snapdragon 865 Plus — 3,1 ГГц.

С такими показателями Snapdragon 870 превзойдет Kirin 9000, у которого основное вычислительное ядро работает на частоте 3,13 ГГц.

В первом квартале Snapdragon 870 должен появится не только на Redmi K40, но также на смартфонах компаний Vivo, Oppo и Sony.