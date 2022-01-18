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Xiaomi выпустит раскладушку с гибким дисплеем дешевле, чем у конкурентов

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Первый компактный раскладной смартфон от Xiaomi выйдет в 2022 году. На рынке он будет конкурировать с Galaxy Z Flip 3 и Huawei P50 Pocket.
Сетевой информатор сообщает, что Xiaomi готовится выпустить свою первую «раскладушку», как Galaxy Z Flip 3, по очень привлекательной цене.

В основе смартфона ляжет процессор семейства Snapdragon 8, а гибкий экран устройства получит разрешение FullHD+ и частоту обновления изображения 120 Гц.

Еще инсайдер написал, что смартфон больше будет рассчитан на женскую аудиторию.

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