Xiaomi выпустит раскладушку с гибким дисплеем дешевле, чем у конкурентов

Первый компактный раскладной смартфон от Xiaomi выйдет в 2022 году. На рынке он будет конкурировать с Galaxy Z Flip 3 и Huawei P50 Pocket.

Сетевой информатор сообщает, что Xiaomi готовится выпустить свою первую «раскладушку», как Galaxy Z Flip 3, по очень привлекательной цене.

В основе смартфона ляжет процессор семейства Snapdragon 8, а гибкий экран устройства получит разрешение FullHD+ и частоту обновления изображения 120 Гц.

Еще инсайдер написал, что смартфон больше будет рассчитан на женскую аудиторию.