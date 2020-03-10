Xiaomi выпустит прозрачный смартфон Mi 10 Explorer Edition

Ранее в компании ничего не упоминали о выпуске подобного смартфона, впрочем о нем не сообщали и инсайдеры.

Предполагалось, что в юбилейной линейке такой спецверсии не будет, но это оказалось не так.

В Сети распространили изображения, на которых представлен Xiaomi Mi 10 Explorer Edition с прозрачной задней крышкой.

Под ней показали беспроводную зарядную катушку, увеличенную площадь теплопроводящего графита, а еще в модели использовалась специальная батарея.

Она более длинная, что позволяет снизить потерю энергии, а также улучшить теплоотвод во время быстрой зарядки. Когда появится новинка в продаже пока неизвестно.