Xiaomi выпустит новый бюджетный смартфон Poco M2 Pro

Китайская компания расширяет линейку смартфонов бренда Poco и скоро в ней появится аппарат с названием Poco M2 Pro.

Это не просто слухи, а подтверждённая информация. Упоминание о новинке обнаружили в Wi-Fi Alliance и Bluetooth SIG, где она проходит под модельным номером M2003J6CI.

По предварительным данным, смартфон Poco M2 Pro уже почти готов к выходу и презентации.

Однако, есть предположение, что этот аппарат будет не совсем новым и по сути он может представлять собой Redmi K30 Pro.

Если это так, то в устройстве установят процессор Snapdragon 865, основную камеру на 64 Мп и аккумулятор на 4 700 мАч.