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Xiaomi выпустит новые продукты для умного дома 26 июля

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Xiaomi объявила, что планирует анонсировать новые продукты для умного дома на следующей неделе. Мероприятие будет глобальным, но некоторые из этих продуктов должны быть ограничены определенными рынками.

Дата запуска — понедельник, 26 июля, а мероприятие начнется в 20:00 (GMT + 8). Плакат намекает на то, что один или несколько новых продуктов представляют собой умную кухонную технику, но мы не знаем, какое из множества кухонных приборов он планирует выпустить. В своей родной стране, Китае, Xiaomi продает различные рисоварки , индукционные плиты и электрические чайники.

Xiaomi выпустит новые продукты для умного дома 26 июля

Мы также можем увидеть, как китайский производитель анонсирует новые роботы-пылесосы и очистители воздуха для международного рынка.

Источник — Astera.

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