Xiaomi выпустит новые продукты для умного дома 26 июля

Xiaomi объявила, что планирует анонсировать новые продукты для умного дома на следующей неделе. Мероприятие будет глобальным, но некоторые из этих продуктов должны быть ограничены определенными рынками.

Дата запуска — понедельник, 26 июля, а мероприятие начнется в 20:00 (GMT + 8). Плакат намекает на то, что один или несколько новых продуктов представляют собой умную кухонную технику, но мы не знаем, какое из множества кухонных приборов он планирует выпустить. В своей родной стране, Китае, Xiaomi продает различные рисоварки , индукционные плиты и электрические чайники.

Мы также можем увидеть, как китайский производитель анонсирует новые роботы-пылесосы и очистители воздуха для международного рынка.

Источник — Astera.