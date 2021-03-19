Xiaomi выпустит новые 4К-телевизоры Redmi на Android TV10 

Китайский бренд Xiaomi в прошлом году запустил продажи телевизоров Redmi. Теперь их предложат в других странах.

Всего будет три новые модели телевизоров Redmi – X50, X55 и X65. Каждый из них оснащён 50, 55 и 65-дюймовым дисплеем с 4К разрешением.

Все они получат поддержку HDR10+, HLG и Dolby Vision. Частота обновления экрана составит 60 Гц при 92% цветовом охвате DCI-P3.

Телевизор оснащён 15-ваттными динамиками и получит функцию Xiaomi Reality Flow. Она позволяет улучшить плавность картинки, если исходный контент имеет частоту кадров 24 или 30 FPS.

В качестве операционной платформы выступит Android TV10, а аппаратная составляющая включит в себя двухядерный чип MediaTek MT9611 при 2 Гб оперативной и 16 Гб флэш-памяти.

Цены на телевизоры Redmi следующие – 450 долларов (33 750 рублей) за X50, 537 (40 275 рублей) за X55 и 800 долларов (60 000 рублей) за X65.