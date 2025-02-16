Xiaomi выпустит ноутбук Redmi Book Pro с процессором Intel Core Ultra 5

Xiaomi анонсировала работу над новым поколением ноутбуков под брендом Redmi. Ожидается, что модель Redmi Book Pro будет представлена в 2025 году. По информации инсайдеров, ноутбук будет оснащён процессором Intel Core Ultra 5 и предустановленным Xiaomi PC Manager.

Изображения подтверждают наличие встроенной графики Intel Arc. Пока неясно, относится ли процессор к первому или второму поколению, но, скорее всего, это более новый чипсет.

Ноутбук сможет запускать игру Black Myth: Wukong с производительностью около 67 кадров в секунду.

На обоях нового Redmi Book Pro изображён электромобиль Xiaomi SU7, который должен выйти в следующем месяце. Этот тизер появился после анонса новых моделей Redmi Book 14/16 в Китае.