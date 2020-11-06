Xiaomi готовит к выпуску бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G

Недавние отчеты показали, что Redmi запустит новую серию Redmi Note в этом месяце в Китае. В то время как ранние слухи называли его Redmi Note 10, в недавних сообщениях утверждалось, что он будет называться Redmi Note 9. Предполагается, что сертифицированные 3C телефоны Xiaomi M2007J17C и M2007J22C могут появиться как стандартные и высокие версии Redmi Note 9. Полные характеристики и изображения обоих телефонов были опубликованы в их списках TENAA.

Redmi Note 9 5G (M2007J22C) имеет размеры 161,96 x 77,25 x 9,2 мм и весит 20 граммов. Устройство оснащено 6,53-дюймовым экраном IPS LCD FHD + с перфорацией в верхнем левом углу и соотношением сторон 20: 9. В устройстве установлен аккумулятор емкостью 4900 мАч (типовая емкость — 5000 мАч). Сертификация 3C показала, что он может поставляться с быстрым зарядным устройством на 22,5 Вт. В телефоне установлена ​​ОС Android 10.

Redmi Note 9 5G питается от Dimensity 800U , который упоминается в TENAA с тактовой частотой 2,4 ГГц . Телефон будет поставляться с 4 ГБ / 6 ГБ / 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ памяти. Он имеет модуль камеры круглой формы с 48-мегапиксельной тройной камерой и 13-мегапиксельную селфи-камеру.

Redmi Note 9 Pro 5G (или High Version) имеет размер 165,4 x 76,9 x 9 мм и весит 214,5 грамма. Он оснащен 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с вырезом для селфи-камеры по центру вверху. Он также поддерживает разрешение FHD +, соотношение сторон 20: 9 и частоту обновления до 120 Гц . Он питается от батареи номиналом 4720 мАч (типичный размер 4820 мАч). Он может поставляться с зарядным устройством на 33 Вт.

Note 9 Pro 5G поддерживает 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,2 ГГц. Поскольку это переименованный Mi 10T Lite с некоторыми изменениями, он может работать на Snapdragon 750G. TENAA сообщает, что на родине телефон может появиться в вариантах с 6 ГБ, 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти, а также в версиях для хранения 64, 128 и 256 ГБ. Для селфи у него есть фронтальная камера на 16 мегапикселей.

Оба телефона оснащены ОС Android 10, боковыми сканерами отпечатков пальцев и имеют слоты для карт памяти microSD для большего объема памяти. Ожидается, что эти телефоны будут представлены в нескольких цветах, таких как черный, красный, синий, розовый, белый, зеленый, фиолетовый и серый в Китае.