Xiaomi выпустит Mi Pad 5, Mi 11 Lite 5G NE вместе с серией Mi 11T

Только что появились новые рендеры предстоящей серии Xiaomi Mi 11T. Новая утечка происходит всего за несколько дней до даты запуска, а также раскрывает список продуктов, которые компания будет запускать примерно через неделю.

Новыми рендерами поделились известный аналитик Ишан Агарвал и PriceBaba перед запуском сериала 15 сентября. Хотя рендеры смартфонов просочились и раньше, новые предлагают нам лучше взглянуть на дизайн будущих телефонов. Кроме того, Ишан Агарвал также заявил, что планшет Mi Pad 5 и Mi 11 Lite 5G NE также будут анонсированы на том же мероприятии, а также раскрыл ключевую деталь, касающуюся предстоящего запуска планшета.

Глядя сначала на рендеринг Mi 11 Lite 5G NE, кажется, что китайский технический гигант выпустит устройство в цветовых вариантах, аналогичных Mi 11 Lite 4G, но также с новым вариантом белого цвета. Mi 11 Lite 5G NE можно увидеть в цветах Vinyl Black, Tuscany Coral и Jazz Blue. NE в названии модели означает New Edition, при этом эта модель оснащена SoC Snapdragon 778 поверх чипа Snapdragon 780 на обычном Mi 11 Lite 5G . Хотя остальные характеристики, как ожидается, будут в основном такими же.

В серии Mi 11T базовый и профессиональный вариант смартфонов можно увидеть в белом, синем и сером цветах. Кроме того, они похожи на предыдущий список, в котором было обнаружено, что варианты цвета называются «Серый метеорит», «Небесный синий» и «Белый лунный свет». Рендеринг также показывает расположение клавиш регулировки громкости и утопленной кнопки питания, которая, вероятно, является встроенным сканером отпечатков пальцев.

Примечательно, что типстер также раскрыл европейские цены на предстоящий Mi Pad 5. Планшет будет доступен на мировых рынках в одном варианте хранения с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти по цене 399 евро (примерно 472 доллара США). Что касается цветовых вариантов, он будет доступен в белом и черном вариантах во всем мире. Следите за обновлениями, так как мы будем освещать мероприятие, посвященное запуску.