Xiaomi выпустит для Европы новый смартфон на базе процессора Snapdragon 888

Крупнейший в мире производитель смартфонов готовит новый смартфон для европейского рынка, в основе которого ляжет флагманский процессор Snapdrgaon 888.

В текущем месяце в Европе начнутся продажи Xiaomi Mi 11. В основе этого аппарата лежит чип Snapdrgaon 888, и этот же высокопроизводительный процессор ляжет в основу еще одного смартфона, который сейчас проходит тестирование в компании.

Сетевой источник пишет, что аппарат получил кодовое название Star, а его каталожный номер M2102K1G. Других подробностей про смартфон пока нет.

Предположительно под кодовым названием Star скрывается Mi 11 Pro, о котором в сети уже много слухов.

Ранее сообщалось, что в Mi 11 Pro будет камера со 120 кратным зумом, а также аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт и быстрой беспроводной зарядкой с возможностью не только заряжать батарею, но и отдавать заряд другим устройствам, к примеру смарт-часам и беспроводным наушникам.