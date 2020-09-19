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Xiaomi выпустит бюджетный смартфон со 108-мегапиксельной камерой

19.09.2020 19:20

В июле впервые появился слух о том, что у Xiaomi есть в разработке пара смартфонов под кодовыми именами Gauguin и Gauguin Pro. Сообщается, что новая модель Xiaomi с номером модели M2007J17C получила разрешение на доступ к сети.

Блогер, опубликовавший эту новость, сообщил, что модель носит кодовое имя Gaauguin, о котором ранее говорилось в утечке. Телефон будет оснащен сенсором основной камеры на 108 Мп и станет самым дешевым телефоном Xiaomi с сенсором на 100 Мп.

Xiaomi выпустит бюджетный смартфон со 108-мегапиксельной камерой

Поскольку он будет самым дешевым, это означает, что он будет продаваться под брендом Redmi. Если это произойдет, он станет первым телефоном Redmi с разрешением 100 МП. В настоящее время Mi 10, Mi 10 Pro и Mi CC9 Pro — единственные модели от Xiaomit, которые используют датчик Samsung 100MP, совместно разработанный Samsung и Xiaomi. Датчик имеет область датчика 1 / 1,33 дюйма, а светочувствительная область представляет собой полный датчик 48MP. Чем больше размер сенсора, тем больше светочувствительная область, чем больше фотонов захватывается, тем лучше светочувствительность и тем лучше эффект изображения.

В настоящее время еще не выпущен новый продукт бренда Redmi — это серия Redmi Note 10, поэтому эта модель, вероятно, является членом серии Redmi Note 10. Новая модель Redmi с номером модели M2007J22C недавно получила сетевую сертификацию. Исходя из номера модели, можно с уверенностью предположить, что эта новая модель M2007J17C может быть топовой Redmi Note 10 Pro. Есть предположения, что телефон появится в продаже примерно в октябре.

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