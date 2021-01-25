Xiaomi выпустит бюджетный смартфон для геймеров

Xiaomi выпустит бюджетный смартфон для геймеров26.01.2021 00:28
Xiaomi в ближайшие три месяца представит много новых моделей смартфонов, причем среди них будут и игровые модификации.
В ближайшее время ожидается презентация Redmi K40, а это недорогой аппарат, который получит мощное графическое ядро, большой экран и аккумулятор большой емкости.
По данным сетевого информатора, в Redmi K40 установят процессор со встроенной графикой Mali-G77 MC9.
Это ядро способно запускать любые современные мобильные игры на максимальных настройках.
Стоит напомнить, что в начале января сообщалось, что Redmi в первом квартале выпустит недорогой игровой смартфон.
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