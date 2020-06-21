Xiaomi выпустит беспроводную мышь с возможностью голосового ввода

Китайский производитель смартфонов и другой электроники скоро представит свою новую беспроводную мышь.

Эта модель получит название Mi Smart Mouse и уже появилась в Bluetooth SIG, благодаря чему стало известно об особенностях устройства.

В базе регулятора новинка обозначена как XASB01ME. Эта модель получит оптический датчик разрешением 4000 точек на дюйм, а также колесо прокрутки, которое еще будет распознавать наклоны влево или вправо.

Для подключения будет использоваться Bluetooth 5.0, а еще стоит отметить поддержку Wi-Fi и использование встроенного аккумулятора.

Однако самой главной фишкой этой мыши будет распознавание голосового ввода. То есть устройство будет способно вводить тексты, продиктованные пользователем.

Стоит отметить, что это первый аксессуар, в котором заявлена такая функция, но ранее компания предлагала голосовой ввод для клавиатуры Xiaomi MIIW Elite.