Xiaomi выпустит беспроводную мышь с возможностью голосового ввода

Меню
Поиск

USD/RUB: 69.57 EUR/RUB: 78 BTC/USD: 8756.9

21 июля : воскресенье

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Xiaomi выпустит беспроводную мышь с возможностью голосового ввода

21.06.2020 15:08

Китайский производитель смартфонов и другой электроники скоро представит свою новую беспроводную мышь.
Эта модель получит название Mi Smart Mouse и уже появилась в Bluetooth SIG, благодаря чему стало известно об особенностях устройства.

В базе регулятора новинка обозначена как XASB01ME. Эта модель получит оптический датчик разрешением 4000 точек на дюйм, а также колесо прокрутки, которое еще будет распознавать наклоны влево или вправо.

Для подключения будет использоваться Bluetooth 5.0, а еще стоит отметить поддержку Wi-Fi и использование встроенного аккумулятора.

Однако самой главной фишкой этой мыши будет распознавание голосового ввода. То есть устройство будет способно вводить тексты, продиктованные пользователем.

Стоит отметить, что это первый аксессуар, в котором заявлена такая функция, но ранее компания предлагала голосовой ввод для клавиатуры Xiaomi MIIW Elite.

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги