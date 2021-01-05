Xiaomi выпустит 4G-версию смартфона Redmi Note 10

Xiaomi выпустит 4G-версию смартфона Redmi Note 1005.01.2021 23:46
Redmi Note 10 4G компания Xiaomi может представить до конца зимы, аппарат уже прошел сертификацию в США.
На сайте регулятора FCC появились данные про Redmi Note с номером модели M2101K6G.
Ранее такое же устройство было зарегистрировано в Индии и евразийской экономической комиссии. Это указывает на то, что смартфон будет глобальным.
В документе технические характеристики не указаны, но отмечено, что в смартфоне будет поддержка LTE, GSM, WCDMA, NFC, Bluetooth и Wi-Fi.
Предположительно, на некоторых рынках Redmi Note 10 4G будет предлагаться как Redmi K40.
Ожидается, что в его основе ляжет процессор Snapdragon 700-й серии.
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