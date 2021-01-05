Xiaomi выпустит 4G-версию смартфона Redmi Note 10

Redmi Note 10 4G компания Xiaomi может представить до конца зимы, аппарат уже прошел сертификацию в США.

На сайте регулятора FCC появились данные про Redmi Note с номером модели M2101K6G.

Ранее такое же устройство было зарегистрировано в Индии и евразийской экономической комиссии. Это указывает на то, что смартфон будет глобальным.

В документе технические характеристики не указаны, но отмечено, что в смартфоне будет поддержка LTE, GSM, WCDMA, NFC, Bluetooth и Wi-Fi.

Предположительно, на некоторых рынках Redmi Note 10 4G будет предлагаться как Redmi K40.

Ожидается, что в его основе ляжет процессор Snapdragon 700-й серии.