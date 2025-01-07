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Xiaomi выпустила защищенную 4G мини-рацию

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Xiaomi представила новый гаджет — мини-рацию Public Network Intercom Mini, которая обеспечивает связь через 4G по всему Китаю. Устройство стоит 179 юаней (2400 руб.) и доступно на сайте Xiaomi Youpin.

Xiaomi выпустила защищенную 4G мини-рацию

Оно предназначено для использования на природе, в профессиональной сфере и для развлечений.

Рация легкая и компактная, весит всего 35 граммов, что делает её удобной для переноски. Устройство поддерживает 4G-сети всех крупных операторов в Китае и предлагает один год бесплатного использования данных. С аккумулятором на 470 мАч оно обеспечивает 43 часа в режиме ожидания и 25 часов активного использования.

Xiaomi выпустила защищенную 4G мини-рацию

Public Network Intercom Mini имеет степень защиты IP54, что делает его устойчивым к пыли и брызгам. Устройство оснащено гарнитурой для удобной внутренней связи и позволяет быстро подключать несколько устройств.

Пользователи могут легко проверять состояние батареи и просматривать пропущенные сообщения, а также использовать функцию быстрого вызова для удобства общения во время движения.

Xiaomi выпустила защищенную 4G мини-рацию

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