Xiaomi выпустила в Индии телевизор X Pro QLED TV 2025 Edition

Компания Xiaomi представила в Индии новый телевизор X Pro QLED TV 2025 Edition, который доступен в размерах 43, 55 и 65 дюймов.

Этот смарт-телевизор оснащён 4K QLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и поддержкой HDR10+. Среди прочих функций — поддержка Dolby Vision, встроенные динамики мощностью 34 Вт, четырехъядерный процессор A55, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти с поддержкой Google Assistant.

Новая модель 2025 года получила некоторые улучшения по сравнению с предшественником, включая динамики и дисплей.

Телевизор оснащён безрамочной QLED-панелью с разрешением 3840 x 2160 пикселей и углом обзора 178°. Панель поддерживает HDR10+, Dolby Vision и режим Filmmaker.

Внутри телевизора имеется четырехъядерный процессор A55 и графический процессор Mali-G52 MC1. Обновлённая модель теперь оснащена динамиками мощностью 34 Вт с поддержкой Dolby Audio и DTS:X.

В плане подключения предусмотрены три порта HDMI, два порта USB 2.0, порт Ethernet, разъём для наушников 3,5 мм и оптический порт.

X Pro работает на предустановленном Google TV. Функция PatchWall от Xiaomi позволяет просматривать контент на более чем 30 платформах и получать доступ к более чем 300 каналам в прямом эфире.

Размеры 65-дюймовой модели составляют 1445 х 75 х 833 мм, вес — около 12,7 кг. Среди дополнительных функций — игровой усилитель 120 Гц, двухдиапазонный Wi-Fi, Google Cast, Miracast, Apple AirPlay 2 и детский режим с родительским контролем.

Xiaomi X Pro QLED 2025 Edition доступен в чёрном цвете. Цены начинаются от 31 999 индийских рупий (~371,90 долларов США) за 43-дюймовую модель, 44 999 рупий (~522,99 долларов США) за 55-дюймовую и 64 999 рупий (~755,43 долларов США) за 65-дюймовую. Телевизор будет доступен с 16 апреля 2025 года на официальном сайте Xiaomi.