Xiaomi выпустила умный беспроводной дозатор MIJIA для животных за 3 тыс. рублей

Китайская компания Xiaomi, один из лидеров в области технологий, представила в Китае беспроводной умный дозатор воды для домашних животных под названием MIJIA.

Этот новый продукт оснащен большим 3-литровым резервуаром для воды и встроенным аккумулятором емкостью 5000 мАч, который при полной зарядке может работать до четырех месяцев.

Беспроводной дозатор MIJIA разработан таким образом, чтобы помочь владельцам избежать ежедневной замены воды для их питомцев.

Основная особенность умного дозатора воды для домашних животных Xiaomi MIJIA — это встроенный композитный фильтрующий элемент «четыре в одном», который обеспечивает глубокую очистку воды. Владельцу просто нужно заполнить резервуар, и дозатор сам будет поддерживать чистоту воды в течение всего времени работы. Резервуар может обеспечить достаточный объем воды для взрослой кошки на протяжении трех недель.

Дозатор воды также оснащен системой биочувствительности PIR и имеет несколько режимов подачи воды. Это помогает привлечь внимание питомца к питьевой воде, когда он находится поблизости, и снижает риск развития мочевой анемии.

Умный дозатор воды MIJIA можно разместить гибко, чтобы исключить риск утечки воды. Аккумулятор емкостью 5000 мАч полностью заряжается всего за 5 часов и обеспечивает работу дозатора в течение 120 дней. Поддон для питья и резервуар легко наполняются водой, а сам дозатор можно легко очистить, просто смочив его в воде. Xiaomi утверждает, что весь дозатор не имеет «мертвых зон» для очистки.

Умный дозатор воды для домашних животных может быть подключен к системе Xiaomi Pampers Smart Link, а мобильное приложение MIJIA является сопутствующим приложением.

С помощью этого приложения вы можете контролировать состояние и отслеживать, пьют ли ваши питомцы воду в любое время. Беспроводной умный дозатор воды для домашних животных Xiaomi MIJIA продается по цене 249 юаней (34 доллара) и доступен для покупки на розничных платформах.