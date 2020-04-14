Xiaomi выпустила улучшенную версию бюджетных Redmi AirDots S

Xiaomi выпустила улучшенную версию бюджетных Redmi AirDots S14.04.2020 20:05
Беспроводные наушники Redmi AirDots были представлены в конце лета 2019 года, а теперь китайская компания выпустила их улучшенную версию.
Вероятно это сделали с целью увеличения внимания к модели, которая на старте продаж пользовалась ажиотажным спросом.
В результате Xiaomi выпустила улучшенную версию бюджетных Redmi AirDots с приставкой к названию S.
Они почти не отличаются от обычных наушников, но в отличие от последних Redmi AirDots S теперь сопрягаются со смартфоном одновременно, а не по одному, как это было ранее.
Стоимость наушников прежняя – 14 долларов, однако пользователям теперь будет приятнее их использовать.
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