Xiaomi выпустила улучшенную версию бюджетных Redmi AirDots S

Беспроводные наушники Redmi AirDots были представлены в конце лета 2019 года, а теперь китайская компания выпустила их улучшенную версию.

Вероятно это сделали с целью увеличения внимания к модели, которая на старте продаж пользовалась ажиотажным спросом.

В результате Xiaomi выпустила улучшенную версию бюджетных Redmi AirDots с приставкой к названию S.

Они почти не отличаются от обычных наушников, но в отличие от последних Redmi AirDots S теперь сопрягаются со смартфоном одновременно, а не по одному, как это было ранее.

Стоимость наушников прежняя – 14 долларов, однако пользователям теперь будет приятнее их использовать.