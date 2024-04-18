Xiaomi выпустила три смарт-телевизора Redmi Smart TV 2025 на базе HyperOS

В новой линейке 2025 модельного года представлены три модели с диагоналями 50, 55 и 65 дюймов.

В Китае новые смарт-телевизоры бренда Redmi уже предлагаются для предварительного заказа по цене от 220 до 300 долларов или от 21 000 до 28 000 рублей.

Все телевизоры оснащены 4K-панелями с частотой обновления 120 Гц, яркостью от 200 до 300 кд/кв.м и охватом цветового пространства DCI-P3 на уровне 78%.

Аудиосистема каждой модели имеет мощность 20 Вт, состоящую из двух динамиков по 10 Вт каждый.

Работают новинки на базе процессора Arm Cortex-A35, который дополнен 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.

В качестве программной платформы используется HyperOS. Каждая модель телевизора оснащена двумя портами HDMI и двумя портами USB 2.0.