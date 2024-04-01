Xiaomi выпустила специальную версию Civi 4 Pro, посвященную пандам

Сотрудничество между Xiaomi и PANDA FACTORY привело к выпуску ограниченной серии подарочной коробки, посвященной смартфону Xiaomi Civi 4 Pro.

Внутри коробки находятся различные тематические аксессуары, включая кожаную сумку с пандой Kona, чехол для телефона в тематике панды, кабель для передачи данных Papa Panda, а также декоративные наклейки и значки.

О цене и сроках выпуска этой подарочной коробки пока нет информации.

Смартфоны линейки Xiaomi Civi отличаются стильным дизайном и фокусом на возможности селфи-камер. Они пользуются популярностью среди молодежи, следящей за модой, и Xiaomi часто выпускает ограниченные серии совместно с другими брендами.

Xiaomi Civi 4 Pro имеет элегантный дизайн с округлым модулем камеры и изогнутым дисплеем. Его 6,55-дюймовый экран обладает высоким разрешением, частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, а также защитой Gorilla Glass Victus 2. Это обеспечивает превосходную четкость изображения и улучшенный обзор.

Внутри Civi 4 Pro находится процессор Snapdragon 8s 3 поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает высокую производительность. Аккумулятор емкостью 4700 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт обеспечивает длительное время работы, а система охлаждения с паровой камерой предотвращает перегрев.

Смартфон оснащен камерой заднего вида с основным сенсором 50 Мп и оптической стабилизацией изображения, а также портретным/телеобъективом 50 Мп и сверхширокоугольным объективом 12 Мп. На передней панели находится двойная камера с основным сенсором 32 Мп и сверхширокоугольным объективом 32 Мп.