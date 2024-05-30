Xiaomi выпустила смарт-часы Mitu Watch S1 с двумя камерами и отчётом для родителей

Компания Xiaomi выпустила новые детские часы под названием Mitu Children’s Watch S1. Они будут доступны для покупки 31 мая по цене 1199 юаней (около 166 долларов).

Mitu S1 детские часы оснащены ярким 1,78-дюймовым экраном, который позволяет видеть изображение с хорошей четкостью. В них есть 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти, а также две камеры: 5-мегапиксельная фронтальная и 8-мегапиксельная задняя. Родители могут использовать видеозвонки с переключением между камерами, чтобы видеть своих детей и их окружение.

Умные часы поддерживают пять систем позиционирования: GPS, Beidou, ГЛОНАСС, GALILEO и QZSS. Они предлагают точное отслеживание траектории движения в течение 90 дней и могут определять местоположение внутри помещений и торговых центров с помощью искусственного интеллекта. Родители могут узнать, где находились их дети за последние 90 дней, просто проверив информацию на часах.

Часы также имеют функцию экстренного вызова SOS, и родители получат уведомления, если их ребенок войдет или выйдет из определенных зон, таких как дом, школа или опасные места. Они также могут обнаруживать отклонения от заданной траектории или длительное время нахождения в пути.

Mitu S1 также предлагают функции мониторинга здоровья, которые отслеживают усталость мозга и глаз, уровень стресса, эмоции, частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови в течение дня. В часах также доступно более 100 занятий в 9 различных категориях, таких как прыжки со скакалкой и бег. Они также водонепроницаемы до 20 метров.

Часы обеспечивают надежную защиту конфиденциальности данных, шифруя информацию для безопасности детей. Родители могут устанавливать пароли для разблокировки и управлять доступом к сторонним приложениям. Часы можно зарядить всего за 6 минут, и они будут работать весь день. Также часы имеют съемный корпус, что удобно для детей при фотографировании и съемке видео.