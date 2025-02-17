Главная » Новости

Xiaomi выпустила скрытую функцию для продления срока службы аккумулятора

Автор На чтение 1 мин Просмотров 47 Опубликовано

Xiaomi анонсировала новую функцию в HyperOS 2.0, которая называется «обновление прошивки аккумулятора».

Xiaomi выпустила скрытую функцию для продления срока службы аккумулятора

Эта функция доступна на совместимых смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco и помогает оптимизировать управление питанием.

Обновление работает в фоновом режиме, улучшая алгоритмы зарядки и регулируя энергопотребление. Оно помогает пользователям получать более точную информацию о потреблении энергии приложениями, что позволяет лучше управлять зарядом.

Чтобы проверить наличие обновления, нужно открыть настройки, перейти в раздел «Аккумулятор», затем в «Дополнительные функции» и выбрать «Обновления прошивки».

Перед установкой рекомендуется обновить приложение «Безопасность» и убедиться, что на устройстве достаточно заряда.

источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.