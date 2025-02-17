Xiaomi выпустила скрытую функцию для продления срока службы аккумулятора

Xiaomi анонсировала новую функцию в HyperOS 2.0, которая называется «обновление прошивки аккумулятора».

Эта функция доступна на совместимых смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco и помогает оптимизировать управление питанием.

Обновление работает в фоновом режиме, улучшая алгоритмы зарядки и регулируя энергопотребление. Оно помогает пользователям получать более точную информацию о потреблении энергии приложениями, что позволяет лучше управлять зарядом.

Чтобы проверить наличие обновления, нужно открыть настройки, перейти в раздел «Аккумулятор», затем в «Дополнительные функции» и выбрать «Обновления прошивки».

Перед установкой рекомендуется обновить приложение «Безопасность» и убедиться, что на устройстве достаточно заряда.

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