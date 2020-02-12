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13 марта : четверг

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Xiaomi выпустила шпионский гаджет за 14 долларов

12.02.2020 23:15

Новый недорогой гаджет пригодится тем, кто часто посещает гостиницы или съёмные квартиры.
Smoovie и Xiaomi представили Smoovie Multifunctional Infrared Detector. Этот детектор стоимостью 14 долларов поможет найти в помещении скрытое видеонаблюдение.

Для этого владельцу детектора достаточно просмотреть помещение через специальный глазок. Через него будет видно инфракрасное свечение объектива камеры.


Помимо этого, детектор оснастили функции сигнализации. Так, его можно повесить на дверную ручку или какую-либо вещь, и при движении Multifunctional Infrared Detector начнет вибрировать и издавать громкий звук.

Smoovie Multifunctional Infrared Detector получил аккумулятор на 230 мАч, которого хватит на 24 часа работы в режиме обнаружения камеры или 72 часа в режиме работы сигнализации.

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