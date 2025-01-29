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Xiaomi выпустила саундбар мощностью 30 ВТ за 6,2 тыс. рублей

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Компания Xiaomi анонсировала новую звуковую панель Soundbar 2.0ch. Эта модель оснащена парой 80-миллиметровых динамиков и поддерживает Bluetooth 5.3 для потоковой передачи музыки с различных устройств.

Xiaomi выпустила саундбар мощностью 30 ВТ за 6,2 тыс. рублей

Soundbar 2.0ch предлагает два канала звука с драйверами, обеспечивающими мощность 15 Вт каждый и общую максимальную мощность 30 Вт.

Частотный диапазон динамиков составляет от 70 Гц до 20 кГц. Панель также имеет несколько физических аудиовходов, включая 3,5 мм AUX, коаксиальный, оптический и SPDIF.

На панели расположены четыре кнопки, включая регулировку громкости и подключение по Bluetooth. Soundbar 2.0ch можно установить на стену для удобства использования.

Xiaomi выпустила саундбар мощностью 30 ВТ за 6,2 тыс. рублей

Хотя новый саундбар менее мощный и многофункциональный по сравнению с другими моделями, его цена составляет 59,99 евро (около 6 200 руб.), что значительно ниже стоимости более продвинутых моделей. В настоящее время она доступна только в Германии, но вскоре появится и в других регионах.

Xiaomi выпустила саундбар мощностью 30 ВТ за 6,2 тыс. рублей

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