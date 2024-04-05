Xiaomi выпустила посудомоечную машину с ИИ стоимостью 80 тыс. рублей

Китайская компания не перестает удивлять своих поклонников и клиентов, выпуская новые продукты.

Очередной новинкой стала умная посудомоечная машина, в программное обеспечение которой добавили ИИ.

Компания Xiaomi анонсировала новую модель посудомоечной машины — Xiaomi Mijia P2, которая обладает уникальными функциями и предлагает интеллектуальный подход к мойке посуды.

Она может самостоятельно определить степень загрязнения и выбрать оптимальный режим мойки, что позволяет экономить воду и моющее средство.

Однако, это не все возможности этого гаджета из будущего. Модель также оснащена функцией дезинфекции, благодаря которой она способна уничтожить бактерии при помощи 75-градусной горячей воды и мощной сушки.

Преимущество данной модели заключается также в ее вместительности. За один цикл мойки можно вымыть целых 116 предметов, а гибкая система корзин позволяет удобно разместить тарелки и кастрюли.

Особенности этой модели включают в себя уникальную систему распыления воды для достижения идеальной чистоты, возможность управления через приложение или голосовым управлением, а также сенсор, который автоматически выбирает программу мойки в зависимости от степени загрязнения вашей посуды.

Новая модель Xiaomi Mijia P2 предлагает множество инновационных функций и стильный дизайн, однако ее цена в 80 тысяч рублей может быть существенным фактором при принятии решения о покупке.