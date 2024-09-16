Xiaomi выпустила пауэрбанк на 10 000 мАч с быстрой зарядкой до 165 Вт

Xiaomi представила новый портативный блок питания емкостью 10 000 мАч. Это зарядное устройство отличается компактным дизайном и встроенным кабелем USB-C, что делает его удобным для путешествий.

Оно оснащено двумя портами USB-C, позволяя заряжать два устройства одновременно.

С общей мощностью 165 Вт блок питания подходит для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов.

Блок питания поддерживает различные стандарты зарядки, что обеспечивает совместимость с множеством устройств.

Он может быстро заряжаться мощностью до 90 Вт, а встроенный дисплей отображает состояние зарядки и уровень батареи. В Китае пауэрбанк доступен для предварительного заказа по цене 199 юаней или 2 500 рублей.