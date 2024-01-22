Xiaomi выпустила огромный холодильник на 616 литров по цене $340

Компания Xiaomi продолжает радовать своих клиентов новыми продуктами бытовой техники. На этот раз они представили холодильник Mijia 616L French Door Refrigerator, который отличается не только внушительным объемом, но и применением передовых технологий для сохранения свежести продуктов.

Название модели Mijia 616L уже намекает на его вместительность, так как внутренний объем холодильника составляет 616 литров. Среди них 228 литров приходится на морозильную камеру. Он предлагает 20 различных отсеков для удобного размещения продуктов. Что касается дверцы, то на ней установлены широкие «вертикальные» полки, которые могут вместить до двух рядов банок или бутылок.

Кроме этого, Xiaomi гарантирует прочность и устойчивость к пятнам благодаря фирменному покрытию корпуса Ice Feather White. На дверце установлен небольшой сенсорный экран, с помощью которого можно выбрать один из четырех режимов охлаждения. Кроме того, холодильник можно управлять с помощью мобильного приложения Mi Home и голосового ассистента XiaoAI.

Обе дверцы холодильника могут открываться на 90 градусов, что обеспечивает легкий доступ ко всем продуктам. Внутренние полки можно регулировать по высоте в зависимости от индивидуальных предпочтений пользователя. Кроме того, внутри холодильника установлена яркая светодиодная подсветка, которая облегчает поиск продуктов.

Xiaomi также обратили внимание на энергопотребление и уровень шума. Согласно заявлению компании, холодильник потребляет до 0,99 кВтч в день и имеет уровень шума не более 36 дБ. Кроме того, он оснащен антибактериальной системой для удаления запахов и может замораживать до 7,5 кг продуктов за 12 часов.

Стоит отметить, что размеры этого холодильника составляют 972 x 770 x 1862 мм, а его стоимость в Китае составляет $340.