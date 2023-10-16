Xiaomi выпустила очень бюджетный 75-дюймовый телевизор Redmi A75 2024 с разрешением 4К

На китайском рынке стартовали продажи нового 4K-телевизора Redmi TV с диагональю 75 дюймов и частотой обновления экрана 120 Гц.

Телевизор TV A75 2024 от дочернего бренда Xiaomi, Redmi, обладает большим 4K-экраном диагональю 75 дюймов и высокой частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает четкое и плавное изображение.

Телевизор Redmi TV A75 2024 оснащен однокристальной системой с четырехъядерным процессором Arm Cortex-A35, производитель которого не указан. Он обеспечивает достаточную производительность для смарт-ТВ. Также в телевизоре установлено 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного накопителя для хранения приложений и медиафайлов. Для качественного звукового сопровождения имеются два динамика мощностью по 10 Вт каждый.

Телевизор также поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi для беспроводного подключения к интернету и другим устройствам.

В Китае цена на Redmi TV A75 2024 составляет всего 3,1 тыс. юаней, что примерно равно 41,2 тыс. рублей.