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Xiaomi выпустила новый USB-концентратор

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Xiaomi анонсировала новый USB-концентратор, который позволяет расширить один интерфейсный порт компьютера или ноутбука до четырех.

Xiaomi выпустила новый USB-концентратор

Концентратор подключается к ПК через встроенный кабель с разъемом USB Type-A. Он оснащен четырьмя портами USB 3.0 Type-A, обеспечивающими скорость передачи данных до 400 МБ/с, а также одним портом Type-C, предназначенным для подачи дополнительного питания (необходима мощность 15 Вт).

Xiaomi выпустила новый USB-концентратор

Аксессуар совместим с различными операционными системами, включая Windows, macOS, Linux и Android. Он также имеет защиту от скачков напряжения и перегрузок по току.

В Китае на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin концентратор доступен за $6,31.

Xiaomi выпустила новый USB-концентратор

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