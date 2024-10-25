Xiaomi выпустила новый USB-концентратор

Xiaomi анонсировала новый USB-концентратор, который позволяет расширить один интерфейсный порт компьютера или ноутбука до четырех.

Концентратор подключается к ПК через встроенный кабель с разъемом USB Type-A. Он оснащен четырьмя портами USB 3.0 Type-A, обеспечивающими скорость передачи данных до 400 МБ/с, а также одним портом Type-C, предназначенным для подачи дополнительного питания (необходима мощность 15 Вт).

Аксессуар совместим с различными операционными системами, включая Windows, macOS, Linux и Android. Он также имеет защиту от скачков напряжения и перегрузок по току.

В Китае на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin концентратор доступен за $6,31.