Xiaomi выпустила новые смарт-часы для детей за 7,6 тыс. рублей

Mitu Kids Smartwatch 7X уже доступны для предварительной продажи в Китае в розовом и голубом цветах по цене 599 юаней или 7,6 тыс. рублей.

Основное внимание в разработке этих часов было уделено безопасности детей. Они оснащены двухчастотным GPS, что позволяет получать более точную информацию о местоположении ребенка.

Кроме того, они поддерживают многосюжетное позиционирование, включая определение местоположения в помещениях и торговых центрах с помощью искусственного интеллекта. Родители могут видеть местонахождение ребенка в режиме реального времени и получать оповещения, если он отклоняется от привычного маршрута или задерживается в одном месте.

Часы также предлагают высокоточную траекторию движения за последние 90 дней, что позволяет родителям просматривать историю перемещений своего ребенка за этот период.

Кроме того, часы могут сохранять данные о местоположении, даже если они не подключены к сети, и родители могут просматривать передвижения ребенка в автономном режиме после повторного подключения.

Дисплей умных часов имеет размер 1,68 дюйма и выполнен по технологии IPS TFT HD. Они также водонепроницаемы до глубины 20 метров.

Особенностью новых часов также являются улучшенные функции видеозвонков. Они оснащены двумя камерами — боковой камерой на 8 Мп и фронтальной камерой на 5 Мп, что обеспечивает более четкое изображение и плавность видеозвонков. Родители могут четко видеть своих детей и получать представление об их окружении во время общения по видеосвязи.

Часы также поддерживают такие популярные платформы, как WeChat (версия для детских часов) и QQ, что позволяет детям общаться с друзьями, используя эти приложения на своих часах или на часах других брендов.

Они также поддерживают помощника Xiao Ai, который предоставляет интерактивные функции, такие как обновление погоды, рассказывание историй и подключение к умному дому.

Умные часы Mitu Kids 7X оснащены батареей емкостью 950 мАч, которая обеспечивает длительное использование. Они также имеют систему с низким энергопотреблением и алгоритмы энергосбережения, которые позволяют часам не заряжаться в течение всего дня.

В часах заявлено 4 ГБ встроенной памяти.