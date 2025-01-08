Xiaomi выпустила новую селфи-палку Zoom Stand Selfie Stick 2

Сегодня компания Xiaomi представила монопод для селфи Zoom Stand Selfie Stick 2, который подходит для фото- и видеосъёмки. Он доступен в чёрном и песочно-золотистом цветах и стоит 99 юаней (1300 руб.).

Эта селфи-палка изготовлена из анодированного алюминия и может выдвигаться до 830 мм. Она имеет устойчивую конструкцию с утолщёнными материалами и дополнительной растяжкой для большей стабильности на неровных поверхностях. Зажим для телефона поворачивается, что позволяет делать динамичные снимки.

Складной дизайн делает устройство компактным и удобным для переноски, а фиксатор в основании позволяет быстро установить его в штатив.

В комплекте есть съёмный Bluetooth-пульт, который работает на расстоянии до 10 метров, позволяя управлять камерой и переключаться между режимами фото и видео.

Также имеется интерфейс для подключения дополнительных аксессуаров, таких как светильники и микрофоны, а индикатор показывает состояние батареи пульта.