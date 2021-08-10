Xiaomi выпустила новое обновление для фитнес-браслета Mi Smart Band 6

Mi Smart Band 6 на глобальном рынке является одним из самых популярных смарт-браслетов.

За свою стоимость у этого гаджета есть все самые необходимые функции, которые к тому же регулярно улучшаются новыми обновлениями.

Владельцы Mi Smart Band 6 через приложение MI Fit могут обновить программное обесценение браслета, но для этого сначала нужно обновить MI Fit до версии 5.3.0.

Уже с актуальной версии мобильного приложения для фитнес-браслета можно скачать и установить на гаджет прошивку под номером 1.0.4.38.

В ней разработчики добавили новые языки и режим фонарика. Обновление пока распространяется в Великобритании, Чехии и Кувейте.

Если не будут наблюдаться масштабные сбои в работе Mi Smart Band 6, то обновление станет доступно и в других регионах.