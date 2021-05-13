Xiaomi выпустила носимый на шее вентилятор с подсветкой и тремя скоростями

Xiaomi выпустила носимый на шее вентилятор с подсветкой и тремя скоростями13.05.2021 23:13
Партнер Xiaomi компания ZMI представила вентилятор, который можно носить на груди.
Новинка получила название Hanging Neck Folding Fan, а это универсальный раскладной вентилятор, который можно использовать на столе или держать его в руках.
В комплекте с вентилятором есть нейлоновый шнурок, позволяющий устройство повесить на шею.
Угол наклона вентилятора меняется от 0 до 120 градусов, время работы на одном заряде до 13 часов в зависимости от выбранного режима.
Hanging Neck Folding Fan можно заказать в зеленом, розовом и белом цвете. Также пользователь может настроить подсветку лопастей вентилятора, а для этого существует специальная механическая кнопка.
Стоит Hanging Neck Folding Fan 15 долларов, и пока вентилятор предлагается только в Китае.
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