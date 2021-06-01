Xiaomi выпустила недорогой 40-дюймовый телевизор Mi TV 4A 40 Horizon Edition

Xiaomi выпустила новую модель телевизора из линейки Mi TV 4A Horizon Edition.

В прошлом году китайская компания в Индии показала версии с 32 и 43-дюймовыми матрицами, а теперь серия пополнилась моделью с 40-дюймовым экраном.

Его разрешение составляет 1920х1080 пикселей, а частота обновления 60 Гц. Стоимость новинки в Индии составляет 329 долларов, и она со 2 июня станет доступна для покупки.

Заявлено, что время отклика в 40-дюймовой модели составляет 9,5 сек., а углы обзора экрана 178 градусов.

В основе Mi TV 4A Horizon Edition лежит четырехядерный процессор, основанный на Cortex-A53 и графическом ускорителе Mali-450 MP3. Оперативной памяти в системе 1 ГБ, постоянной 8 ГБ.

Работает модель под управлением Android TV Pie с фирменными сервисами. В оболочке есть магазин приложений Google Play Store и поддержка технологии дублирования экрана Chromecast.

Новая модель телевизора получила два динамика по 10 Вт, Wi-Fi, Bluetooth, три HDMI, стандартный разъём для наушников и оптический выход для передачи звука на совместимую акустическую систему.