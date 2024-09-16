Xiaomi выпустила настенный кондиционер мощностью 3 лошадиных силы

Компания Xiaomi представила новый настенный кондиционер под названием Mijia Natural Wind Pro с мощностью 3 л.с.

Этот кондиционер предназначен для больших помещений, таких как жилые комнаты, спальни, магазины и рестораны. Его цена составляет 5999 юаней (76 300 руб.), что делает его доступным вариантом с высокими характеристиками.

Кондиционер оснащён двухцилиндровым компрессором и способен обеспечивать циркуляцию воздуха до 1500 м³/ч, что позволяет эффективно охлаждать или обогревать помещение даже при экстремальных температурах. У него высокая энергоэффективность с показателем APF 4,75, что может сэкономить до 629 кВт*ч электроэнергии в год.

Mijia Natural Wind Pro имеет интеллектуальное управление с помощью системы Lingyun, которая автоматически выбирает оптимальные режимы работы в зависимости от состояния помещения. Пользователи могут управлять настройками через приложение Mi Home и использовать голосовые команды с помощью Xiao Ai.

Кондиционер предлагает три режима подачи воздуха, что позволяет адаптировать охлаждение под конкретные условия. Он быстро охлаждает помещение за 30 секунд и обогревает за 60 секунд, работая при температурах от -35 °C до 65 °C.

Устройство также включает функции самоочистки, что упрощает его обслуживание.