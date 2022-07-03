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Компания Xiaomi представила монитор для работы дешевле $75

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Монитор можно подключить через VGA, также есть и цифровой вход – HDMI.
Китайский производитель выпустил доступный монитор для работы. Модель под названием Redmi Display на рынке будет предлагаться по цене 74 доллара.

В новинке установили 21,5-дюймовый экран с панелью типа VA. Разрешение матрицы составляет 1920х1080 пикселей, а частота обновления 75 Гц.

Экран новинки является 8 битным, его максимальная яркость 300 кд/м2, а углы обзора 178 градусов.

Пиковая контрастность 3000:1. Для подключения к компьютеру в мониторе можно использовать порт HDMI и VGA.

Пока монитор Redmi Display доступен для заказа на онлайн-площадках Xiaomi Mall, Jingdong Mall и ряде других популярных в Китае маркетплейсах. Пока неизвестно выйдет ли новинка на глобальный рынок.

Redmi Redmi Display Xiaomi
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