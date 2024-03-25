Xiaomi выпустила и начала продажи 75-дюймового телевизора с HyperOS

Китайская компания Xiaomi продолжает расширять свою линейку телевизоров Xiaomi TV S Mini LED.

После выпуска моделей с диагоналями 55 и 65 дюймов, они представили еще одну версию, имеющую размер 75 дюймов. Этот телевизор оснащен мини-светодиодным дисплеем и операционной системой HyperOS.

Xiaomi TV S75 обладает разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц, что обеспечивает четкое изображение и плавное воспроизведение.

Однако, помимо визуального качества, Xiaomi также уделяет внимание звуковому сопровождению. Телевизоры серии Xiaomi S Mini LED оснащены стереосистемой мощностью 25 Вт, а также поддерживают технологии звука Dolby Vision и Atmos. Кроме того, HDMI 2.1 позволяет использовать игровые функции следующего поколения, такие как низкая задержка и высокая частота обновления.

Чтобы обеспечить бесперебойное подключение, телевизоры Xiaomi S Mini LED также поддерживают Wi-Fi 6. Для обеспечения высокой производительности эти модели оснащены мощным четырехъядерным процессором A73.

На данный момент серия Xiaomi TV S Mini LED доступна только на китайском рынке, но ожидается, что в будущем она станет доступна и на других рынках.

Цены на телевизоры следующие: 75-дюймовая модель стоит около 3999 юаней или 51 тыс. рублей, 65-дюймовая — около 2999 юаней или 38,4 тыс. рублей, а 55-дюймовая — около 2399 юаней или 31 тыс. рублей.